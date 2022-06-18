Отримання української пенсії за кордоном: спростували найпоширеніші фейки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував фейки про отримання української пенсії за кордоном, зокрема, що пенсії можуть отримати лише ті люди, які перебувають в Україні, передає УНН.
Першим фейком є те, що пенсії можуть отримати лише ті люди, які перебувають в Україні.
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«Органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення здійснюють щомісячне нарахування пенсій та соціальних допомог як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також вказано, що фейком є те, що гроші зникають, якщо пенсіонери раніше отримували їх на «Укрпошті», а зараз виїхали з країни.
«Кошти нікуди не зникли. Якщо ви за кордоном і надалі хочете отримувати виплати, потрібно змінити спосіб отримання коштів та перевести нарахування на картку», - пояснюють у ЦПД.
У ЦПД при РНБО також розповіли, що робити, якщо не має картки, а іноземні банки вимагають довідки для відкриття рахунку.
«Можна відкрити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок вашого банку в Україні. Під час відкриття банківського рахунку банк здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 17 червня.