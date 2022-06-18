Получение украинской пенсии за границей: опровергли самые распространенные фейки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг фейки о получении украинской пенсии за рубежом, в частности, что пенсии могут получить только те, кто находится в Украине, передает УНН.
Первым фейком является то, что пенсии могут получить только те, кто находится в Украине.
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«Органы Пенсионного фонда Украины и социальной защиты населения осуществляют ежемесячное начисление пенсий и социальных пособий как внутренне перемещенным лицам, так и гражданам, выехавшим за границу из-за войны в Украине», - говорится в сообщении.
Детали
Также указано, что фейком является то, что деньги исчезают, если пенсионеры раньше получали их на «Укрпочте», а сейчас уехали из страны.
«Средства никуда не исчезли. Если вы за границей и дальше хотите получать выплаты, нужно изменить способ получения средств и перевести начисления на карту», - объясняют в ЦПД.
В ЦПД при СНБО также рассказали, что делать, если нет карты, а иностранные банки требуют справки для открытия счета.
«Можно открыть карту онлайн через официальный сайт или мобильное приложение вашего банка в Украине. При открытии банковского счета банк осуществляет идентификацию клиента через видеоверификацию», - говорится в сообщении.
Дополнение
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 17 июня.