ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 17 квітня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· На окупованих територіях Запорізької області ворог поширює фейкові газети, на шпальтах яких фабрикуються заяви В.Залужного про “втрату Запоріжжя” та розпач серед військових. Такі друковані “видання” роздають місцевим жителям, а також полоненим військовим Сил оборони України для їх деморалізації. Це — маніпуляція!
· Президент білорусі о.лукашенко заявив, що Польща мріє про Західну Україну: “нам доведеться реагувати, оскільки ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили. Це небезпечний варіант ... ще українці нас [білорусів] попросять, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність”. Це — дезінформація!
· в.путін заявив: “рішення про [війну] було ... необхідним ... [бо] Захід вів активне військове освоєння української території, накачуючи її зброєю. На створення в Україні плацдарму НАТО грошей не шкодували ... [та] росія діяла, виходячи зі статуту ООН”. Це — дезінформація!
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