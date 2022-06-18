ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· На окупованих територіях Запорізької області ворог поширює фейкові газети, на шпальтах яких фабрикуються заяви В.Залужного про “втрату Запоріжжя” та розпач серед військових. Такі друковані “видання” роздають місцевим жителям, а також полоненим військовим Сил оборони України для їх деморалізації. Це — маніпуляція!

· Президент білорусі о.лукашенко заявив, що Польща мріє про Західну Україну: “нам доведеться реагувати, оскільки ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили. Це небезпечний варіант ... ще українці нас [білорусів] попросять, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність”. Це — дезінформація!

· в.путін заявив: “рішення про [війну] було ... необхідним ... [бо] Захід вів активне військове освоєння української території, накачуючи її зброєю. На створення в Україні плацдарму НАТО грошей не шкодували ... [та] росія діяла, виходячи зі статуту ООН”. Це — дезінформація!

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