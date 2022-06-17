В Енергодарі рашисти запустили фейк про зупинку Україною виплат бюджетникам та пенсіонерам - мер

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"На одному з пропагандистських каналів окупантів в Енергодарі з’явилося повідомлення, що Україна зупинила виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які перебувають на окупованих територіях. Аналогічні чутки запустили і про українські пенсії - начебто їх більше не буде. Шановні енергодарці, всі ці інформаційні вкиди не відповідають дійсності! Рашисти та їх посіпаки-колаборанти на окупованих територіях посилюють кількість фейків, головна мета яких - "стимулювати" людей до отримання російських паспортів", - заявив він.

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За його словами, окупанти роблять все, щоб змусити місцевих жителів перейти на їх бік. Проте Орлов закликає людей не піддаватися на провокації та не вірити загарбникам.

"Вони побачили, що бажаючих отримати цей сумнівний папірець в Енергодарі і на інших територіях виявилося набагато менше, аніж вони розраховували. Тому в хід пішло все: вмовляння, шантаж, залякування, штучно створене відчуття безнадії. Ми розуміємо, що в умовах обмеженого доступу до Інтернету важко отримувати своєчасну інформацію. Але ви повинні знати: Україна ніколи добровільно не відмовиться від своїх громадян і робить все, щоб наблизити день вашого визволення. Енергодар - це Україна", - резюмував він.

Нагадаємо

рф з початку повномасштабного вторгенення намагалася отримати контроль над самим Енергодаром та всією Запорізькою областю, проте жителі стають на захист регіону. Так, 2 березня в Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян, які перекрили їм в'їзд до міста своїми тілами. Українцю відірвало ногу.

3 березня колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції.

Окупаційні сили продовжують залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати жителям тимчасово захопленого Енергодара. Так, 15 червня псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до росії з 1 вересня.