В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян. Одному із учасників відірвало ногу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти протестуючих, які перекривають їм в'їзд до міста. Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
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“В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян, які перекрили їм в'їзд до міста своїми тілами. Українцю відірвало ногу", - написав Геращенко.
Національна гвардія України повідомляє, що місто зараз стоїть на захисті своїх земель. Тисячі жителів вийшли на захист найбільшої атомної електростанції в Європі - Запорізької АЕС.
"Це фото - найкраща ілюстрація ситуації в Україні. Нас підступно атакують, порушуючи будь-які військові закони. У нас стріляють. На нас направили підготовлене російське військо. Але ми не здаємося! І ми підемо проти ворогів разом, міцним щитом", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Тим часом, у Коростені приблизно годину тому з повітря було завдано удару на один з блокпостів, зруйнували телевежу Коростень-медіа. Телетрансляція в місті припинилася.