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В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян. Одному із учасників відірвало ногу

В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян. Одному із учасників відірвало ногу

Київ • УНН

 • 314869 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти протестуючих, які перекривають їм в'їзд до міста. Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

“В Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян, які перекрили їм в'їзд до міста своїми тілами. Українцю відірвало ногу", - написав Геращенко.

Національна гвардія України повідомляє, що місто зараз стоїть на захисті своїх земель. Тисячі жителів вийшли на захист найбільшої атомної електростанції в Європі - Запорізької АЕС.

"Це фото - найкраща ілюстрація ситуації в Україні. Нас підступно атакують, порушуючи будь-які військові закони. У нас стріляють. На нас направили підготовлене російське військо. Але ми не здаємося! І ми підемо проти ворогів разом, міцним щитом", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Тим часом, у Коростені приблизно годину тому з повітря було завдано удару на один з блокпостів, зруйнували телевежу Коростень-медіа. Телетрансляція в місті припинилася.

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