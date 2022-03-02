В Коростене с воздуха был нанесен удар на один из блокпостов, разрушили телебашню. Есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Коростене примерно час назад с воздуха был нанесен удар на один из блокпостов, разрушили телебашню Коростень-медиа. Телетрансляция в городе прекратилась. Об этом сообщила заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская, передает УНН со ссылкой на Супильне Житомир.
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"Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четверо умерло. Сейчас в больнице борются за жизнь еще 5-х пострадавших", - сообщила Наталья Чижевская.
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По состоянию на утро 2 марта, в Житомире из-за обстрелов погибли 2 человека, 6 ранены.
Как ранее сообщал, удар по Житомиру разрушил жилой дом, в больнице полностью выбиты все окна и двери.