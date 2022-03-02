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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 6846 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Коростені з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу. Є жертви

У Коростені з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу. Є жертви

Київ • УНН

 • 329046 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Коростені приблизно годину тому з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу Коростень-медіа. Телетрансляція у місті припинилася. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, передає УНН із посиланням на Суспільне Житомир.

Цитата

"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще 5-х постраждалих", - повідомила Наталія Чижевська.

Додамо

Станом на ранок 2 березня, у Житомирі через обстріли заинули 2 людини, 6 поранені.

Як раніше повідомляв УНН, удар по Житомиру зруйновав житловий будинок, у лікарні повністю вибиті всі вікна і двері.

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