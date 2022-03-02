У Коростені з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу. Є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Коростені приблизно годину тому з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу Коростень-медіа. Телетрансляція у місті припинилася. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, передає УНН із посиланням на Суспільне Житомир.
Цитата
"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще 5-х постраждалих", - повідомила Наталія Чижевська.
Додамо
Станом на ранок 2 березня, у Житомирі через обстріли заинули 2 людини, 6 поранені.
Як раніше повідомляв УНН, удар по Житомиру зруйновав житловий будинок, у лікарні повністю вибиті всі вікна і двері.