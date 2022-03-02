В Энергодаре оккупанты начали применять гранаты против мирных граждан. Одному из участников оторвало ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Энергодаре оккупанты начали применять гранаты против протестующих, которые перекрывают им въезд в город. Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.
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“В Энергодаре оккупанты начали применять гранаты против мирных граждан, перекрывшим им въезд в город своими телами. Украинцу оторвало ногу”, - написал Геращенко.
Национальная гвардия Украины сообщает, что город сейчас стоит на защите своих земель. Тысячи жителей вышли на защиту крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС.
“Это фото – лучшая иллюстрация ситуации в Украине. Нас коварно атакуют, нарушая любые военные законы. В нас стреляют. На нас направили подготовленное русское войско. Но мы не сдаемся! И мы пойдем против врагов вместе, крепким щитом”, - говорится в сообщении.
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Тем временем, в Коростене примерно час назад с воздуха был нанесен удар на один из блокпостов, разрушили телебашню Коростень-медиа. Телетрансляция в городе прекратилась.