Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В Енергодарі чути гучні постріли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку. Про це в Telegram повідомив Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова, передає УНН.
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"В Енергодарі дедалі спекотніше. Російські ДРГ – вже в місті. Намагаються дістатися високих точок та зайняти їх як позиції. Лунають постріли та вибухи. Все навкруги гупає, тріщить, враження, ніби запалюють сотні фейєрверків. Атомна станція тримається, техніка на блокпосту. Енергодарці документують злочини РФ та намагаються увімкнути камеру для відеофіксації", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".
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Мер Енергодара опублікував відео з місця події.