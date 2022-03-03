Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В Энергодаре слышны громкие выстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны. Об этом в Telegram сообщил Дмитрий Орлов - Энергодарский городской глава, передает УНН.
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"В Энергодаре все жарче. Русские ДРГ - уже в городе. Пытаются добраться до высоких точек и занять их как позиции. Раздаются выстрелы и взрывы. Все вокруг гудит, трещит, впечатление, будто зажигают сотни фейерверков. Атомная станция держится, техника на блокпосту. Энергодарцы документируют преступления РФ и пытаются включить камеру для видеофиксации", - говорится в сообщении "Энергоатома".
Детали
Мэр Энергодара опубликовал видео с места происшествия.