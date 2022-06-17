В Энергодаре рашисты запустили фейк об остановке Украиной выплат бюджетникам и пенсионерам - мэр

Цитата

"На одном из пропагандистских каналов оккупантов в Энергодаре появилось сообщение, что Украина остановила выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, находящимся на оккупированных территориях. Аналогичные слухи запустили и об украинских пенсиях – якобы их больше не будет. Уважаемые энергодарцы, все эти информационные вбросы не соответствуют действительности! Рашисты и их приспешники-коллаборанты на оккупированных территориях усиливают количество фейков, главная цель которых - "стимулировать" людей к получению российских паспортов", - заявил он.

Детали

По его словам, оккупанты делают все, чтобы заставить жителей перейти на их сторону. Однако Орлов призывает людей не подвергаться провокациям и не верить захватчикам.

"Они увидели, что желающих получить эту сомнительную бумажку в Энергодаре и на других территориях оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали. Поэтому в ход пошло все: увещевание, шантаж, устрашение, искусственно созданное чувство безнадежности. Мы понимаем, что в условиях ограниченного доступа к Интернету трудно получать своевременную информацию. Но вы должны знать: Украина никогда добровольно не откажется от своих граждан и делает все, чтобы приблизить день вашего освобождения. Энергодар – это Украина", – резюмировал он.

Напомним

рф с начала полномасштабного вторжения пыталась получить контроль над самим Энергодаром и всей Запорожской областью, однако жители становятся на защиту региона. Так, 2 марта в Энергодаре оккупанты начали применять гранаты против мирных граждан, перекрывших им въезд в город своими телами. Украинцу оторвало ногу.

3 марта колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции.

Оккупационные силы продолжают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать жителям временно захваченного Энергодара. Так, 15 июня псевдовласть Запорожской АЭС объявила переход контроля к россии с 1 сентября.