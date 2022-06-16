росія планує взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня: що відповіли в Енергоатомі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Окупаційні сили продовжують залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати жителям тимчасово захопленого Енергодара. Так, 15 червня псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до росії з 1 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом в Telegram.
Деталі
Як зазначається, вчора один з представників "влади" окупантів на ім'я олександр генадійович, з позивним "волга", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС та заявив, що з 1 вересня підприємство повністю перейде під контроль росії та, відповідно, Росатома.
У "Енергоатомі" закликають не вірити окупантам та додають, що Запорізька АЕС працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.
"Ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - резюмували у пресслужбі.
Нагадаємо
рф з початку повномасштабного вторгенення намагається отримати контроль над самим Енергодаром та всією Запорізькою областю, проте мешканці стають на захисті регіону. Так, 2 березня в Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян, які перекрили їм в'їзд до міста своїми тілами. Українцю відірвало ногу.
3 березня колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції.
В Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.