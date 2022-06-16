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росія планує взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня: що відповіли в Енергоатомі

росія планує взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня: що відповіли в Енергоатомі

Київ • УНН

 • 184219 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Окупаційні сили продовжують залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати жителям тимчасово захопленого Енергодара. Так, 15 червня псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до росії з 1 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом в Telegram. 

Деталі

Як зазначається, вчора один з представників "влади" окупантів на ім'я олександр генадійович, з позивним "волга", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС та заявив, що з 1 вересня підприємство повністю перейде під контроль росії та, відповідно, Росатома.

У "Енергоатомі" закликають не вірити окупантам та додають, що Запорізька АЕС працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.

"Ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - резюмували у пресслужбі. 

Нагадаємо 

рф з початку повномасштабного вторгенення намагається отримати контроль над самим Енергодаром та всією Запорізькою областю, проте мешканці стають на захисті регіону. Так, 2 березня в Енергодарі окупанти почали застосовувати гранати проти мирних громадян, які перекрили їм в'їзд до міста своїми тілами. Українцю відірвало ногу. 

3 березня колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. 

В Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

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