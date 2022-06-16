россия планирует взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября: что ответили в Энергоатоме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Оккупационные силы продолжают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать жителям временно захваченного Энергодара. Так, 15 июня псевдовласть Запорожской АЭС объявила переход контроля к россии с 1 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом в Telegram.
Детали
Как отмечается, вчера один из представителей "власти" оккупантов по имени александр геннадьевич, с позывным "волга", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС и заявил, что с 1 сентября предприятие полностью перейдет под контроль россии и, соответственно, Росатома.
В "Энергоатоме" призывают не верить оккупантам, отмечая, что Запорожская АЭС будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством.
"Это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Ее временный захват российскими военными никоим образом не означает передачу станции стране-агрессору", - резюмировали в пресс-службе.
Напомним
рф с начала полномасштабного вторжения пытается получить контроль над самим Энергодаром и всей Запорожской областью, однако жители становятся на защите региона. Так, 2 марта в Энергодаре оккупанты начали применять гранаты против мирных граждан, перекрывших им въезд в город своими телами. Украинцу оторвало ногу.
3 марта колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции.
В Энергодаре русские оккупанты разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.