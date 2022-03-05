Російські окупанти захопили будівлю міськради Енергодара

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"О 8.00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - йдеться в повідомленні.