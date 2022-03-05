Російські окупанти захопили будівлю міськради Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram, передає УНН.
Цитата
"О 8.00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - йдеться в повідомленні.