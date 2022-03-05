Российские оккупанты захватили здание горсовета Энергодара

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"В 8.00 городская власть в полном составе пришла на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", - говорится в сообщении.