ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 17 апреля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· На оккупированных территориях Запорожской области враг распространяет фейковые газеты, на страницах которых фабрикуются заявления В.Залужного о “потере Запорожья” и отчаяние среди военных. Такие печатные “издания” раздают местным жителям, а также пленным военным Сил обороны Украины для их деморализации. Это — манипуляция!
· Президент беларуси о.лукашенко заявил, что Польша мечтает о Западной Украине: “нам придется реагировать, поскольку мы не можем допустить, чтобы нас поляки оцепили. Это опасный вариант... еще украинцы нас [белорусов] попросят, чтобы мы им помогли сохранить целостность”. Это — дезинформация!
· в.путин заявил: “решение о [войне] было... необходимым... [ибо] Запад вел активное военное освоение украинской территории, накачивая ее оружием. На создание в Украине плацдарма НАТО денег не жалели... [та] россия действовала, исходя из устава ООН”. Это — дезинформация!
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