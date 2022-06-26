Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что госпитализировали четырех человек, эвакуировали – 25. Спасатели проинформировали об одном погибшем мужчине.
В районе Черкасс прогремели взрывы – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В районе Черкасс прогремели два взрыва. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.
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"Имеем два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем", – написал Табурец.
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