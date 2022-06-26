Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удрау по житловому будинку Шевченківського району Києва. Віталій Кличко повідомив, що госпіталізували чотирьох людей, евакуювали – 25. Рятувальники проінформували про одного загиблого чоловіка.
В районі Черкас пролунали вибухи – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В районі Черкас пролунало два вибухи. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує УНН.
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"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо", – написав Табурець.
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