Кулеба в Нидерландах: уже поговорил о Patriot и обеспечении справедливости за российские зверства перед конференцией в Гааге

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Нидерланды, где уже встретился со своим нидерландским коллегой, обсудив необходимость усиления ПВО Украины Patriot на фоне усиления атак рф баллистическими ракетами, а также конференцию в Гааге и шаги для обеспечения справедливости за российские зверства. Об этом министр сообщил во вторник в соцсети X, пишет УНН.

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"Я начал свой визит в Нидерланды со встречи со своей нидерландской коллегой и другом Ханке Брюинс Слот", - сообщил Кулеба.

По его словам, стороны "обсудили сегодняшнюю конференцию "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге и конкретные шаги для обеспечения справедливости за российские зверства".

"Я проинформировал своего коллегу об усилении российского воздушного террора, включая интенсивное использование баллистических ракет. Воздушный щит Украины необходимо усилить, в частности дополнительными комплексами и ракетами Patriot", - указал глава МИД.

Министр выразил благодарность коллеге и Нидерландам в целом "за мощную поддержку и вклад в защиту Украины и всей Европы".

Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу