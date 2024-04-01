Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу

Завтра, 2 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Гаагу, Королевство Нидерланды, передает УНН со ссылкой на МИД.

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По данным ведомства, глава МИД Украины проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с нидерландской коллегой Ханке Бряунс Слот, а также примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины".

"Целью конференции является обсуждение пункта 7 "Восстановление справедливости" Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и обработки результатов документирования и расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины. Особое внимание будет сосредоточено также на дальнейших шагах на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме организаторов конференции - Украины, Королевства Нидерланды и Европейской комиссии - участие в мероприятии примут Прокурор Международного уголовного суда, Генеральный секретарь Совета Европы, Президент Евроюста, представители Международного Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие.

По результатам конференции будет принята политическая декларация, добавили в ведомстве.