Преступления рф в Украине: Литва признала пострадавшими 130 украинцев

В Генеральной прокуратуре Литвы заявили, что их следователи в рамках расследования военных преступлений россии пообщались с более 5 тыс. украинцев, пострадавшими признаны 130. Об этом заявила Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене во время брифинга на полях конференции United for Justice. United for Heritage, передает УНН.

Следователи пообщались с более 5 тыс. украинцев. 130 человек из Украины признаны пострадавшими. Эти цифры ежедневно меняются, потому что опрашиваются люди - рассказала Грунскене.

Напомним

Из-за убийства в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам из "днр".

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