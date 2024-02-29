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Преступления рф в Украине: Литва признала пострадавшими 130 украинцев

Преступления рф в Украине: Литва признала пострадавшими 130 украинцев

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 12:51  •  6008 просмотра

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Генеральная прокуратура Литвы признала 130 украинцев пострадавшими из-за военных преступлений россии в Украине, и эта цифра может увеличиться.

В Генеральной прокуратуре Литвы заявили, что их следователи в рамках расследования военных преступлений россии пообщались с более 5 тыс. украинцев, пострадавшими признаны 130. Об этом заявила  Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене во время брифинга на полях конференции United for Justice. United for Heritage, передает УНН.

Следователи пообщались  с более 5 тыс. украинцев. 130 человек из Украины признаны пострадавшими. Эти цифры ежедневно меняются, потому что опрашиваются люди

- рассказала Грунскене.

Напомним

Из-за убийства в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам из "днр".

Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью29 февраля 2024, 12:41 • 7083 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
litvaЛитва
ukrainaУкраина
Злочини рф в Україні: Литва визнала постраждалими 130 українців
Crimes of the russian Federation in Ukraine: Lithuania recognizes 130 Ukrainians as victims
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Преступления рф в Украине: Литва признала пострадавшими 130 украинцев

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