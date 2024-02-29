Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью
Киев • УНН
Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью, чтобы полностью выполнить санкции и предотвратить контрабанду. В том числе ограничивает возможности перейти границу пешком или проехать на велосипеде.
В пятницу вступает в силу решение правительства Литвы о закрытии погранично-инспекционных пунктов "Лаворишкес" и "Райгард", что обеспечит выполнение санкций, наложенных на беларусь. Об этом пишет УНН со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу и министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которых цитирует литовский телеканал LRT.
Детали
Закрытие еще двух пограничных пунктов пропуска с беларусью необходимо для того, чтобы предотвратить нарушение Беларусью санкций, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Железный занавес должен быть установлен, потому что беларусь находится под санкциями, и для того, чтобы предотвратить обход санкций, уменьшить контрабанду, которая также является проблемой, все это требует соответствующих решений, и они должны быть приняты вовремя
По словам Билотайте, это решение связано с вызовами национальной безопасности и геополитической ситуацией. По ее словам, закрытие дополнительных пунктов пропуска также будет способствовать борьбе с контрабандой. Она напомнила, что в 2023 году контрабанда сигарет через КПП "Райгард" выросла более чем вдвое: было перехвачено 83,5 миллиона сигарет на сумму в 17,12 миллиона евро.
Ограничения для перевозчиков вступят в силу с 1 марта: количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные автобусные пассажирские перевозки, будет сокращено на 50%.
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Гражданам ЕС и Литвы будет разрешено проезжать через железнодорожные пункты пропуска "Кена" и "Кибартай" еще две недели.
Кроме того, в пятницу на всех пунктах пропуска вступит в силу запрет на пересечение литовско-белорусской границы пешком или на велосипеде. По словам госпожи Билотайте, ранее это означало, что люди, которые пересекали границу, не должны были стоять в очередях, поэтому этим исключением злоупотребляли. Например, в прошлом году количество таких лиц выросло на 68%.
Дополнительно
С пятницы также вступят в силу ограничения на железнодорожных пунктах пропуска "Кена" и "Кибартай", где с 1 марта будет запрещена посадка и высадка пассажиров. По словам председателя Государственной пограничной службы Литвы Рустама Любаева, исключения будут касаться только лиц, путешествующих в Литву по гуманитарным причинам.
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Председатель Госпогранслужбы также отметил, что граждане Литвы и Европейского Союза (ЕС), которые намерены вернуться на родину, смогут проезжать через эти пункты пропуска еще две недели, а после того пропуск таких лиц будет прекращен. А пограничники, которые сейчас работают в пунктах пропуска "Райгард" и "Лаворишки", будут переведены в остальные пункты пропуска - "Медининкай" и "Шалчининкай". Председатель ГСАТ прогнозирует, что после 1 марта транспортные потоки на этих пунктах пропуска увеличатся.
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