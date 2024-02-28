Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  107846 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  143656 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  168452 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  156795 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  173132 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185519 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков

Украинский вице-премьер-министр отрицает, что Украина ведет переговоры о закрытии границы с Польшей, и заявил, что сохранение открытой границы является важным для выживания Украины в войне с россией.

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Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков

ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Совет ЕС утвердил четырехлетний план помощи в размере 50 миллиардов евро под названием "Ukraine Facility" для поддержки экономического восстановления Украины.

Экономика •   •  4290 просмотра
ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия

Россияне совершили воздушный налет на село Большой Бурлюк Харьковской области, в результате чего погибли 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка.

Война •   •  5292 просмотра
Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия

Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье

Лидеры Украины и Молдовы обсудили попытки россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и эффективные инструменты противодействия российскому влиянию.

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Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье

В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

12 человек, которые ели салат "Цезарь" в местном заведении общественного питания в Хмельницкой области, заболели кишечной инфекцией.

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В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.

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В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой усиление поддержки Сил обороны Украины и поблагодарил Францию за ее лидерство в формировании коалиции по предоставлению дальнобойного вооружения.

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Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.

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Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN

Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.

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Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN

Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.

Война •   •  12315 просмотра
Россияне обстреляли Херсон, есть раненый