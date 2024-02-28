Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков

Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница - это вопрос выживания в войне с российским агрессором. Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также сделали шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик. - сказал Кубраков.

Он добавил, что подобные решения не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага.

Напомним,

Днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

Позже, торговый представитель Украины Тарас Качка опроверг эти сообщения. и заявил, что Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров по протестующим и разблокированию пунктов пропуска.

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях