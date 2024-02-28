Українська сторона не веде переговори про закриття кордонів з Польщею - Кубраков

Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.

Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.