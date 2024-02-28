Українська сторона не веде переговори про закриття кордонів з Польщею - Кубраков
Київ • УНН
Український віце-прем'єр-міністр заперечив, що Україна веде переговори про закриття кордону з Польщею, і заявив, що збереження відкритого кордону є важливим для виживання України у війні з росією.
Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.
Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.
Він додав, що подібні рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога.
Нагадаємо
Вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до розв'язання накопичених проблем.
Пізніше, торговий представник України Тарас Качка спростував ці повідомлення. й заявив що Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску.
Прем'єр-міністр Польщі Туск зустрінеться з протестуючими фермерами в четвер: говоритимуть про проблеми аграріїв та субсидії28.02.24, 18:40 • 27948 переглядiв