Щоб запобігти обходу санкцій: Литва закриває ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю

В п'ятницю набирає чинності рішення уряду Литви про закриття прикордонно-інспекційних пунктів "Лаворішкес" і "Райгард", що забезпечить виконання санкцій, накладених на білорусь. Про це пише УНН з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу та міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайтє, яких цитує литовський телеканал LRT.

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Закриття ще двох прикордонних пунктів пропуску з білоруссю необхідне для того, щоб запобігти порушенню Білоруссю санкцій, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Залізна завіса повинна бути встановлена, тому що білорусь знаходиться під санкціями, і для того, щоб запобігти обходу санкцій, зменшити контрабанду, яка також є проблемою, все це вимагає відповідних рішень, і вони повинні бути прийняті вчасно - сказав Науседа.

За словами Білотайте, це рішення пов'язане з викликами національної безпеки і геополітичною ситуацією. За її словами, закриття додаткових пунктів пропуску також сприятиме боротьбі з контрабандою. Вона нагадала, шо у 2023 році контрабанда сигарет через КПП "Райгард" зросла більш ніж удвічі: було перехоплено 83,5 мільйони сигарет на суму у 17,12 мільйона євро.

Обмеження для перевізників набудуть чинності з 1 березня: кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні автобусні пасажирські перевезення, буде скорочено на 50%.

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Громадянам ЄС і Литви буде дозволено проїжджати через залізничні пункти пропуску "Кена" і "Кибартай" ще два тижні.

Окрім того, у п'ятницю на всіх пунктах пропуску набуде чинності заборона на перетин литовсько-білоруського кордону пішки або на велосипеді. За словами пані Білотайте, раніше це означало, що люди, які перетинали кордон, не повинні були стояти в чергах, тому цим винятком зловживали. Для прикладу, минулого року кількість таких осіб зросла на 68%.

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З п'ятниці також набудуть чинності обмеження на залізничних пунктах пропуску "Кена" і "Кибартай", де з 1 березня буде заборонена посадка і висадка пасажирів. За словами голови Державної прикордонної служби Литви Рустама Любаєва, винятки стосуватимуться лише осіб, які подорожують до Литви з гуманітарних причин.

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Голова Держприкордонслужби також зазначив, що громадяни Литви та Європейського Союзу (ЄС), які мають намір повернутися на батьківщину, зможуть проїжджати через ці пункти пропуску ще два тижні, а після того пропуск таких осіб буде припинений. А прикордонники, які зараз працюють у пунктах пропуску "Райгард" та "Лаворішки", будуть переведені до решти пунктів пропуску - "Мединінкай" та "Шалчінінкай". Голова ДСАТ прогнозує, що після 1 березня транспортні потоки на цих пунктах пропуску збільшаться.

Вони також будуть передислоковані на сухопутний кордон - ми зможемо присвятити більше наших можливостей спостереженню за кордоном і реагуванню на порушення кордону - сказав командувач прикордонними військами.

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