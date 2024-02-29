Злочини рф в Україні: Литва визнала постраждалими 130 українців
Київ • УНН
Генеральна прокуратура Литви визнала 130 українців постраждалими через військові злочини росії в Україні, і ця цифра може збільшитися.
В Генеральній прокуратурі Литви заявила, що їх слідчі в рамках розслідування воєнних злочинів росії поспілкувалися з понад 5 тис. українцями, постраждалими визнано 130. Про це заявила Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене під час брифінгу на полях конференції United for Justice. United for Heritage, передає УНН.
Слідчі поспілкувалися з понад 5 тис. українцями. 130 осіб з України визнані постраждалими. Ці цифри щоденно змінюються, тому що опитуються люди
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Через вбивство в Маріуполі литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса прокуратура Литви повідомила про підозру трьом бойовикам з "днр".
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