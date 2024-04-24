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Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"
Украина должна достичь военного успеха и создать коалицию в поддержку мирной формулы Зеленского, чтобы вынудить путина к серьезным переговорам.
Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта
Украина планирует создать единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО, модернизировать тактическую медицину, обновить подготовку и учесть боевой опыт украинских медиков с 2014 года.
Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан
Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект Закона "Об обращениях граждан", направленный на усовершенствование законодательства об обращениях граждан и приведение его в соответствие с Законом "Об административной процедуре".
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.
Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники
Украинец пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв на надувном матрасе через Днестр, но был спасен пограничниками.
Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы
российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Сум, все необходимые службы работают на месте происшествия для оценки последствий.
Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом
Украина приостановила консульское обслуживание мужчин за рубежом, назвав это справедливым, поскольку, по словам министра иностранных дел Кулебы, "ребята в окопах очень устали", а некоторые "сидят в ресторанах".
Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с делегацией Конгресса США в Киеве, где обсудил насущные потребности в военной помощи, динамику боевых действий и прогресс Украины в освобождении оккупированных территорий от россии.
Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно
Заместитель министра обороны россии тимур иванов был арестован за государственную измену после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доступ к его конфиденциальной информации из-за кибератаки.
Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД
Украина нашла семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут быть переданы партнерами: один из них был обещан Германией, еще четыре находятся на стадии переговоров, и еще два находятся в "поле зрения" Украины.