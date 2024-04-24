Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

Президент россии владимир путин пойдет на серьезные переговоры только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху". Для этого Украина должна придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и создание коалиции стран в поддержку украинской Формулы мура. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian, передает УНН.

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Как пишет The Guardian, Кулеба в интервью пренебрежительно отозвался о тех, кто утверждает, что после более чем двух лет полномасштабной войны Украине пора вести переговоры. По его словам, с 2014 года до вторжения 2022 года было проведено "200 раундов обсуждений" с кремлем.

По мнению главы МИД, некоторые поддерживали мирные переговоры из-за своего наивного отношения к ним. Другие "играли за путина". Третья категория "не понимала россию" или ее президента. Они были ошибочно убеждены, что нужно вести переговоры с дьяволом, сказал Кулеба.

По словам министра, путин пойдет на серьезные переговоры только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху". Чтобы достичь этого, Украина должна придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и создание коалиции стран, которые поддержат мирную формулу президента Зеленского, предусматривающую уход российской войск, репарации и трибунал за военные преступления.

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