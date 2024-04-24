путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

Есть только один язык, который российский президент владимир путин понимает, а это - предоставить Украине средства для самообороны, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на церемонии по случаю годовщины расширения 2004 года в Страсбурге в среду, пишет УНН.

То, что происходит в Украине, сформирует будущее нашего Союза навсегда. Мы не можем не замечать и не можем преувеличивать, что россия представляет экзистенциальную угрозу не только Украине, но и Европе. Победа путина не только изменила бы карту, не только закрыла бы лицо украинской нации, но и изменила бы ход европейской истории. Наш Союз никогда не будет тем же. И Украина несет на своих плечах это тяжелое бремя за всех нас и ежедневно платит за это самую высокую цену. Мы видели разрушительные атаки на украинскую инфраструктуру и тяжелые дни на поле боя. Друзья мои, есть только один способ противостоять этому. путин понимает только один язык. А это: обеспечить Украину средствами для самообороны - сказала фон дер Ляйен.

"путин считал, что мы не будем отстаивать демократию и независимость Украины. Он был не прав. путин считал, что военная поддержка США не пройдет через Конгресс США. Он снова был не прав. Военная помощь со стороны Соединенных Штатов и наша помощь со стороны Европейского Союза являются для нас поощрением делать еще больше. И мы должны очень четко это понимать. Чтобы Европа выиграла будущее - как и 20 лет назад - Украина должна победить", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен указала, что "Украина сделала свой европейский выбор, и вы знаете, что это означает". "И мы сделали свой украинский выбор. Так же, как мы сделали свой выбор много лет назад, когда мы приветствовали так много стран, которые вернулись домой в наш Союз", - отметила она, добавив, что "решения, которые мы примем в ближайшие дни, недели и месяцы, определят, кто выиграет будущее Европы".

"Поэтому вместе, давайте оставаться едиными. Будем сильны с Украиной. И давайте оставаться амбициозными по расширению и реформам. Таким образом мы снова выполним это европейское обещание - как и 20 лет назад", - подытожила глава Еврокомиссии.

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