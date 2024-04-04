Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран
Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы
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На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей
Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий
Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики
В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран.
Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы
Несмотря на длительные переговоры между украинскими и польскими фермерами, меморандум пока не удалось подписать. Диалог продолжается. Ожидается достижение договоренностей, которые повлияют на разблокирование пограничных пунктов пропуска.
россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА
Сегодня российские войска атаковали Харьковский район, в результате чего погиб гражданский мужчина в тракторе.
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Система автоматической блокировки налоговых накладных СМКОР дискредитировала себя, но власть продолжает игнорировать рекомендации НАПК относительно коррупционных рисков и Указ Президента о ее проверке, что вызывает беспокойство бизнеса и экспертов относительно злоупотреблений и давления на предприятия.
На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА
В Днепровском районе Днепропетровской области силами противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотник.
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей
Организованную преступную группировку, которая требовала деньги у малого бизнеса в прифронтовом Днепре, провоцируя конфликты, похищая жертв, пытая их в подвале и требуя "дань", обезвредили сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий
Энергетики непрерывно работают над восстановлением энергетических объектов во всех регионах, пострадавших от обстрелов, и уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону с различными сценариями развития событий.
Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что финансовая помощь США "во всяком случае".
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики
С начала года украинские саперы обследовали 80,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, вернув в эксплуатацию около 74 тысяч гектаров.
В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер
22-летний водитель был задержан за незаконную перевозку 9 оленей в микроавтобусе из Сумской области в Ровенскую область.