Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о возможных фактах поставки баллистических ракет для рф от других стран, в частности КНР или Ирана, отметив, что украинская сторона не обладает фактами, которые бы подтверждали предоставление россии баллистических ракет этими странами, сообщили в четверг в МИД Украины, пишет УНН.

В ответ на вопрос журналистов относительно "возможных фактов поставки баллистических ракет для рф от других стран, в частности КНР или Ирана", Дмитрий Кулеба, как указано, сообщил, что "на данный момент украинская сторона не обладает фактами, которые бы подтверждали предоставление россии баллистических ракет этими странами".

россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности - Wall Street Journal