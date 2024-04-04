Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает последние публичные комментарии спикера Палаты представителей Майка Джонсона по разблокированию финансовой помощи США оптимистичными и выразил уверенность, что американская помощь поступит во всяком случае, сообщили в МИД Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного разблокирования американской финансовой помощи Украине и позиции спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, Дмитрий Кулеба отметил, что недавно Президент Зеленский и спикер Джонсон провели обстоятельный разговор в этом контексте.

По его словам, "последние публичные комментарии спикера Джонсона по этому вопросу оптимистичны". "Украина ждет от союзников реальных шагов", - указали в МИД.

Также глава МИД "выразил уверенность, что американская помощь поступит во всяком случае".

Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg