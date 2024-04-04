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Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg
Палата представителей США вряд ли проголосует за предоставление помощи Украине по крайней мере до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон пытается преодолеть сопротивление республиканцев, рассматривая такие условия, как превращение помощи в кредит, конфискация российских активов и отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.
Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания
Российские войска совершили ночную атаку на Харьков и область, нанеся удары по энергетической инфраструктуре, жилым районам, и вызвав жертвы: 4 погибших и 12 раненых.
Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине
Франция опровергла заявления россии о том, что во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран она выразила готовность к диалогу по Украине или к обсуждению возможных мирных переговоров.
Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 5 частных домов, учебное заведение и детский сад, но жертв среди мирного населения нет.
На Запорожье россияне совершили 320 обстрелов, в том числе нанесли 8 авиаударов - ОВА
Российские войска совершили 320 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия
В результате ударов российских беспилотников по Харьковской области погибли 4 человека, в том числе 3 спасателя и 68-летняя женщина, еще 12 получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.
Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей
Латвия передала 12 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, различным украинским учреждениям, в том числе военным частям и медицинским учреждениям.
Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив дом культуры, гимназию, частную школу и частный дом, но обошлось без жертв.
Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены
Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате ночной атаки российских войск на Харьков с применением беспилотников "шахед".
Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила 11 из 20 российских беспилотников, запущенных ночью.