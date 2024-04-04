Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

Голосование Палаты представителей США по вопросу помощи Украине маловероятно по крайней мере до середины апреля, а, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить сопротивление со стороны сторонников жесткой линии среди республиканцев, со ссылкой на многочисленных представителей партийного руководства сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Джонсон повысил ожидания быстрых действий в интервью Fox News в воскресенье, заявив, что Палата представителей приступит к помощи Украине "сразу", когда законодатели вернутся на следующей неделе после двухнедельных пасхальных каникул.

При этом, как указано со ссылкой на представителей партии, команда Джонсона не поделилась никаким детальным планом по пакету помощи с законодателями-республиканцами и, похоже, не определила, на каких уступках от администрации Байдена он будет настаивать, что затрудняет ему получение поддержки вовремя до голосования на следующей неделе.

В интервью Fox News спикер заявил, что добавит новые условия помощи. Эти условия могут включать конвертацию помощи в кредит, который Украина в конце концов будет обязана погасить, конфискацию российских активов в качестве компенсации и отмену моратория администрации Байдена на новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа, сказал Джонсон. Администрация Байдена в своем заявлении во вторник отклонила соглашение о предоставлении помощи Украине при условии отмены моратория на экспорт СПГ.

Представитель Джонсона Тейлор Холси заявил, что обещание спикера о быстрых действиях не имело целью определить конкретный срок, и что Джонсон "опрашивает членов" всей партии относительно плана. Холси отказался подробно описать консультации спикера.

Два представителя республиканского руководства заявили, что с материально-технической точки зрения Джонсон все еще может принять решение о плане помощи на выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. Но этот ускоренный график может угрожать провалом законодательства, а также еще больше вызвать недовольство сторонников жесткой линии в Республиканской партии.

Дополнение

В феврале Сенат США принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но Джонсон отказался провести голосование по нему.