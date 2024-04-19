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Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины
Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.
Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго
Из-за значительных повреждений энергетических объектов и снижения температуры на промышленность были наложены ограничения, чтобы обеспечить потребности потребителей, используя электроэнергию собственной генерации, импорт и экстренную помощь из соседних стран.
В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"
Главное управление разведки министерства обороны Украины в сотрудничестве с Воздушными силами сбили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 на расстоянии около 300 километров от Украины с помощью тех же средств, которыми ранее был сбит российский самолет А-50.
Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США
Бывший вице-президент США Майк Пенс предупредил, что если Путин захватит Украину, американским солдатам придется сражаться с российскими захватчиками в Европе.
Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля
Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
Девять человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области в результате массированной российской атаки.
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе
Украина не имеет плана Б и сосредоточена исключительно на получении мощного пакета помощи от Конгресса США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел стран G7.
рф снова атаковала Одесскую область: пытались попасть в критическую инфраструктуру
Ночью российские войска осуществили ракетные и беспилотные удары по объектам критической инфраструктуры в Одесской области, но жертв не зафиксировано.
"Отминусование" российского Ту-22М3: стало известно, с помощью чего сбили бомбардировщик
Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22 уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200, сообщил источник.
В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии
Еще одна пророссийская политическая партия, "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС), была запрещена в Украине. Такое решение принял Восьмой апелляционный административный суд Львова.