Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  194382 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  227678 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  227802 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  174610 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118747 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129272 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139927 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138158 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124576 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103965 просмотра

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Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.

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Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергетических объектов и снижения температуры на промышленность были наложены ограничения, чтобы обеспечить потребности потребителей, используя электроэнергию собственной генерации, импорт и экстренную помощь из соседних стран.

Война •   •  9201 просмотра
Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"

Главное управление разведки министерства обороны Украины в сотрудничестве с Воздушными силами сбили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 на расстоянии около 300 километров от Украины с помощью тех же средств, которыми ранее был сбит российский самолет А-50.

Война •   •  12429 просмотра
В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"

Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США

Бывший вице-президент США Майк Пенс предупредил, что если Путин захватит Украину, американским солдатам придется сражаться с российскими захватчиками в Европе.

Война •   •  11703 просмотра
Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США

Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля

Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.

Экономика •   •  10336 просмотра
Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля

Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

Девять человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области в результате массированной российской атаки.

Война •   •  16132 просмотра
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

Украина не имеет плана Б и сосредоточена исключительно на получении мощного пакета помощи от Конгресса США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел стран G7.

Война •   •  15208 просмотра
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

рф снова атаковала Одесскую область: пытались попасть в критическую инфраструктуру

Ночью российские войска осуществили ракетные и беспилотные удары по объектам критической инфраструктуры в Одесской области, но жертв не зафиксировано.

Война •   •  13313 просмотра
рф снова атаковала Одесскую область: пытались попасть в критическую инфраструктуру

"Отминусование" российского Ту-22М3: стало известно, с помощью чего сбили бомбардировщик

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22 уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200, сообщил источник.

Война •   •  13234 просмотра
"Отминусование" российского Ту-22М3: стало известно, с помощью чего сбили бомбардировщик

В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии

Еще одна пророссийская политическая партия, "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС), была запрещена в Украине. Такое решение принял Восьмой апелляционный административный суд Львова.

Война •   •  13030 просмотра
В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии