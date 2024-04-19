Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни обсудил, как Рим может помочь Украине укрепить противовоздушную оборону. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X, передает УНН.

Кулеба поблагодарил Таяни за лидерство Италии в "Группе семи", а также активную и последовательную поддержку Украины.

Мы обсудили практические шаги, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины. Мы также благодарны Италии за ее участие в восстановлении Украины и с нетерпением ждем новых проектов в этом направлении. Мы также обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и путь к справедливому миру в Украине через реализацию Формулы мира Владимира Зеленского - написал Кулеба в соцсети X.

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