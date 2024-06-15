Кулеба обсудил с Боррелем ускорение поставок оружия в Украину
Киев • УНН
На Саммите мира в Швейцарии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с представителем ЕС Жозепом Боррелем, приветствовал принятие Рамочной программы переговоров о вступлении Украины в ЕС и скоординировал усилия по увеличению поставок вооружений в Украину.
На полях Саммита мира в Швейцарии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом заявил глава МИД Украины в X, передает УНН.
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Во время встречи дипломаты приветствовали принятие Рамочной программы, которая открыла путь для практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Я поблагодарил Жозепа за все его успешные усилия и усилия ЕС по поощрению стран со всего мира принять участие в Саммите (...) Мы также скоординировали усилия по увеличению и ускорению поставок оружия в Украину, с акцентом на системы ПВО и боеприпасы
Напомним
В пятницу, 14 июня, послы Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.