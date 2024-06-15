Кулеба обговорив з Боррелем прискорення поставок зброї в Україну
Київ • УНН
На Саміті миру у Швейцарії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з представником ЄС Жозепом Боррелем, привітав ухвалення Рамкової програми переговорів про вступ України до ЄС та скоординував зусилля щодо збільшення поставок озброєнь в Україну.
На полях Саміту миру у Швейцарії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Про це заявив глава МЗС України в X, передає УНН.
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Під час зустрічі дипломати привітали прийняття Рамкової програми, яка відкрила шлях для практичного початку переговорів про вступ України до ЄС
Я подякував Жозепу за всі його успішні зусилля та зусилля ЄС щодо заохочення країн з усього світу взяти участь у Саміті (...) Ми також скоординували зусилля щодо збільшення та прискорення поставок зброї в Україну, з акцентом на системи ППО та боєприпаси
Нагадаємо
У п'ятницю, 14 червня, посли Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ України та Молдови.