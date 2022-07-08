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Кулеба в G20: россия пытается представить себя альтернативой США или ЕС, но может принести только проблемы

Киев • УНН

 • 124457 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. российский режим не может принести ничего кроме проблем другим государствам, с которыми пытается взаимодействовать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании министров иностранных дел стран G20, пишет УНН.

Цитата

"Цель G20 заключается не только в определении самых актуальных глобальных проблем, но и в осуществлении смелых и решительных действий по их решению", - напомнил Кулеба.

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"Прекращение агрессивного колониализма москвы является глобальным приоритетом номер один, если мы хотим сохранить стабильность, предотвратить углубление продовольственного и энергетического кризиса, защитить многосторонность от тех, кто пытается его уничтожить. россия пытается представить себя своеобразной альтернативой США или ЕС. Они не являются альтернативой. Это упадок, все более изолированный, изгойский режим, который не может принести ничего, кроме проблем другим государствам, с которыми пытается взаимодействовать", - отметил министр.

Детали

Также в своем выступлении он отметил, что после всего, что россия сделала за последние полгода, ей не место ни в одном международном форуме. Стране, которая участвует в агрессивной войне против соседа и массовых преступлениях против мирного населения, должно быть предложено только одно место: место на суде международного правосудия, отмечает дипломат.

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Он призвал своих иностранных коллег принять срочные и необходимые меры, чтобы заставить россию соблюдать международное право и уважать основные глобальные принципы и нормы.

"Мы не имеем права разрешать россии еще больше шантажировать мир высокими ценами на энергоносители, голодом и угрозами безопасности. россия должна прекратить войну, прекратить незаконную блокаду украинских портов и вывести свои войска с территории Украины", - подытожил глава дипведомства Украины.

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