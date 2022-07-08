Кулеба на G20: росія грає зі світом у "голодні ігри"

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Кулеба зазначив, що міжнародне співтовариство не має права дозволяти росії шантажувати світ високими цінами на енергоносії, голодом та загрозами безпеці.

Військово-морська блокада росією українських портів "вже зруйнувала глобальні ланцюги постачання продовольства і згубно впливає на глобальну продовольчу безпеку", додав він.

"росія, по суті, грає зі світом у голодні ігри, однією рукою підтримуючи військово-морську блокаду українських портів, а іншою перекладаючи провину за це на Україну. рф розглядає залежність інших країн від будь-якого виду ресурсів як слабкість та запрошення використовувати цю залежність як важіль тиску на її користь", - заявив міністр.

Кулеба сказав, що Україна протягом десятиліть відігравала важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки в усьому світі, але зараз "зазнає нападів, бомбардувань і розграбування з боку російських злочинців".

Нагадаємо

Як писав УНН, Кулеба під час онлайн-виступу на саміті "Групи двадцяти" закликав до рішучої глобальної відповіді на агресію Росії.