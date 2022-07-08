Кулеба на G20: росія грає зі світом у "голодні ігри"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на саміті "Групи двадцяти" заявив, що росія грає зі світом у "голодні ігри", пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Кулеба зазначив, що міжнародне співтовариство не має права дозволяти росії шантажувати світ високими цінами на енергоносії, голодом та загрозами безпеці.
Військово-морська блокада росією українських портів "вже зруйнувала глобальні ланцюги постачання продовольства і згубно впливає на глобальну продовольчу безпеку", додав він.
"росія, по суті, грає зі світом у голодні ігри, однією рукою підтримуючи військово-морську блокаду українських портів, а іншою перекладаючи провину за це на Україну. рф розглядає залежність інших країн від будь-якого виду ресурсів як слабкість та запрошення використовувати цю залежність як важіль тиску на її користь", - заявив міністр.
Кулеба сказав, що Україна протягом десятиліть відігравала важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки в усьому світі, але зараз "зазнає нападів, бомбардувань і розграбування з боку російських злочинців".
Нагадаємо
Як писав УНН, Кулеба під час онлайн-виступу на саміті "Групи двадцяти" закликав до рішучої глобальної відповіді на агресію Росії.