Кулеба закликав лідерів G20 до глобальної відповіді на агресію рф

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"Виступив сьогодні на зустрічі міністрів G20 і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами. Поставити росію на її місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч це підтвердила", – зазначив Кулеба.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для російських представників саміт G20 на Балі (Індонезія) має стати коридором ганьби.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що не можна дозволити росії використовувати зустріч G20 як "трибуну" через її війну в Україні.

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