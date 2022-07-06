Німеччина: не можна довзволити росії використовувати зустріч G20 як "трибуну"

Цитата

"Всі ми зацікавлені в тому, щоб міжнародне право поважалося та дотримувалося. Це спільний знаменник, — йдеться у заяві Бербок у середу. — І це також причина, через яку ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти росії використовувати зустріч як трибуну".

Контекст

Раніше президент США Джо Байден заявив, що росія не повинна залишатися членом G20, але проти виключення росії із угруповання заперечували Китай, Бразилія та ПАР. Ці країни також є членами п'яти великих економік, що розвиваються, відомих як БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка), і вважають себе альтернативою світовому порядку, очолюваному США.

Індонезія нині головує у G20. Минулого тижня президент Індонезії Джоко Відодо став першим азіатським лідером, який відвідав Україну та росію.

путін прийняв запрошення взяти участь у саміті G20 в Індонезії у листопаді, але рішення про формат - очний чи відеоконференція - поки що не прийнято.