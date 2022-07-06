Германия: нельзя позволить россии использовать встречу G20 как "трибуну"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила перед поездкой в Индонезию, что нельзя позволить россии использовать встречу G20 как "трибуну" учитывая ее войну в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Все мы заинтересованы в том, чтобы международное право уважалось и соблюдалось. Это общий знаменатель, — говорится в заявлении Бербок в среду. — И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и разрешать россии использовать встречу как трибуну".
Контекст
Ранее президент США Джо Байден заявил, что россия не должна оставаться членом G20, но против исключения россии из группировки возражали Китай, Бразилия и ЮАР. Эти страны также являются членами пяти крупных развивающихся экономик, известных как БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка), и считают себя альтернативой мировому порядку, возглавляемому США.
Индонезия в настоящее время председательствует в G20. На прошлой неделе президент Индонезии Джоко Видодо стал первым азиатским лидером, посетившим Украину и россию.
путин принял приглашение принять участие в саммите G20 в Индонезии в ноябре, но решение о формате - очном или видеоконференции - пока не принято.