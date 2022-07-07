Для російських представників саміт G20 має стати коридором ганьби - Подоляк

Цитата

«Чого очікує Україна від зустрічі G20? Лідерства та рішень – повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників G20 в Індонезії має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що росія нерукостисла країна-терорист», - написав Подоляк.

Доповнення

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ росії сергій лавров уже перебуває на індонезійському острові Балі, готуючись до зустрічі G20, яка стане його першою особистою зустріччю із найзапеклішими критиками вторгнення рф в Україну.

До "Групи двадцяти" входять країни Заходу, які звинуватили москву у воєнних злочинах в Україні та ввели санкції, а також такі країни, як Китай, Індонезія, Індія та Південна Африка, які реагували стриманіше.

Високопоставлені посадовці Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів уникали представників росії під час фінансової зустрічі G20 у Вашингтоні у квітні.

У 2014 році G7 виключила росію з G8 через анексію українського Криму.