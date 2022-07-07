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Для российских представителей саммит G20 должен стать коридором позора - Подоляк

Киев • УНН

 • 172395 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Для российских представителей саммит "Группы двадцати" в Индонезии должен стать коридором позора. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

«Чего ждет Украина от встречи G20? Лидерства и решения – полной экономической и политической изоляции Кремля. Для российских представителей G20 в Индонезии должно стать коридором позора. Каждое цивилизованное государство должно сказать, что россия нерукопожатная страна-террорист», - написал Подоляк.

Дополнение

Ранее сегодня СМИ сообщили, что министр иностранных дел россии сергей лавров уже находится на индонезийском острове Бали, готовясь к встрече G20, которая станет его первой личной встречей с самыми ожесточенными критиками вторжения россии в Украину.

В "Группу двадцати" входят страны Запада, которые обвинили москву в военных преступлениях в Украине и ввели санкции, а также такие страны, как Китай, Индонезия, Индия и Южная Африка, которые реагировали более сдержанно.

Высокопоставленные чиновники Великобритании, Канады и Соединенных Штатов избегали представителей россии во время финансовой встречи G20 в Вашингтоне в апреле.

В 2014 году G7 исключила россию из G8 из-за аннексии украинского Крыма.

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