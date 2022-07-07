лавров прибув на Балі на зустріч G20: на ній хочуть обговорити наслідки війни рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров уже на індонезійському острові Балі, готуючись до зустрічі G20, яка стане його першою особистою зустріччю із найзапеклішими критиками вторгнення рф в Україну, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зустріч міністрів закордонних справ G20 триватиме в Індонезії до п'ятниці.
У четвер, коли іноземні дипломати прибували на тропічний острів для зустрічі, де в центрі уваги буде війна рф проти України, були забезпечені суворі заходи безпеки.
На вітальній вечері у четвер лавров вперше зустрінеться із найзатятішими противниками вторгнення рф в Україну.
лавров планував зустрітися з деякими колегами з G20 у кулуарах саміту, повідомили росЗМІ, але міністри, зокрема Анналена Бербок із Німеччини та держсекретар США Ентоні Блінкен, виключили окремі зустрічі з Лавровим.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що її країна та країни-однодумці використовуватимуть зустріч G20, щоб підкреслити наслідки війни. "Ми колективно чітко викладемо наші погляди на позицію та поведінку росії", - сказала вона.
На порядку денному дводенної зустрічі також стоїть обговорення питань енергетичної та продовольчої безпеки, тим часом росію звинувачують у розпалюванні глобальної продовольчої кризи та посиленні інфляції шляхом блокування постачання українського зерна.
Деякі офіційні особи США та Європи наголосили, що зустріч не буде "веденням справ як зазвичай", а представник міністра закордонних справ Німеччини заявив, що країни G7 координуватимуть свою відповідь лаврову.
Доповнення
До "Групи двадцяти" входять країни Заходу, які звинуватили москву у воєнних злочинах в Україні та ввели санкції, а також такі країни, як Китай, Індонезія, Індія та Південна Африка, які реагували стриманіше.
Високопоставлені посадовці Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів уникали представників росії під час фінансової зустрічі G20 у Вашингтоні у квітні.
У 2014 році G7 виключила росію з G8 через анексію українського Криму.