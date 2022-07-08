Кулеба до G20: росія намагається представити себе альтернативою США чи ЄС, але може принести лише проблеми

Цитата

"Мета G20 полягає не лише у визначенні найактуальніших глобальних проблем, а й у здійсненні сміливих і рішучих дій для їх вирішення", - нагадав Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба закликав лідерів G20 до глобальної відповіді на агресію рф

"Припинення агресивного колоніалізму москви є глобальним пріоритетом номер один, якщо ми хочемо зберегти стабільність, запобігти поглибленню продовольчої та енергетичної кризи, захистити багатосторонність від тих, хто намагається її знищити. росія намагається представити себе своєрідною альтернативою США чи ЄС. Вони не є альтернативою. Це занепадаючий, все більш ізольований, ізгойський режим, який не може принести нічого, крім проблем іншим державам, з якими намагається взаємодіяти", - зазначив міністр.

Деталі

Також у своєму виступі він зазначив, що після всього, що росія зробила за останні півроку, їй не місце в жодному міжнародному форумі. Країні, яка бере участь у агресивній війні проти сусіда та масових злочинах проти мирного населення, має бути запропоновано лише одне місце: місце на суді міжнародного правосуддя, зауважує дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба на G20: росія грає зі світом у "голодні ігри"

Він закликав своїх іноземних колег вжити термінових і необхідних заходів, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного права і поважати основні глобальні принципи і норми.

"Ми не маємо права дозволяти Росії ще більше шантажувати світ високими цінами на енергоносії, голодом і загрозами безпеці. Росія має припинити війну, припинити незаконну блокаду українських портів та вивести свої війська з території України", - підсумував очільник дипвідомства України.