Крючков вернулся в Украину - САП

По словам Кривенко, Крючков уже вернулся в страну после того, как по семейным обстоятельствам выезжал за границу.

Напомним, разрешение на выезд Крючкова в Германию сроком на 10 дней предоставили в САП накануне.

Как писал УНН, НАБУ объявило подозрение Крючкову в хищении средств государственных облэнерго. 15 апреля Крючкова экстрадировали из немецкого Мюнхена в Украину.

Прокуроры просили суд избрать ему меру пресечения в виде ареста с правом залога в более 300 млн грн. Тогда следователи отмечали, что Крючков может покинуть страну и скрываться от следствия, однако суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с размером залога всего в 7 млн грн, который Крючков внес и был выпущен на свободу с электронным браслетом.

С 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".

Добавим, что недавно прокуроры Холодницкого третий раз отказались подписать подозрения фигурантам упомянутого дела "Крючкова-Суркисов".