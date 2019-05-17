Крючков повернувся до України - САП

За словами Кривенка, Крючков вже повернувся до країни після того, як за сімейними обставинами виїжджав за кордон.

Нагадаємо, дозвіл на виїзд Крючкова до Німеччини терміном на 10 днів надали в САП напередодні.

Як писав УНН, НАБУ оголосило підозру Крючкову у розкраданні коштів державних обленерго. 15 квітня Крючкова екстрадували з німецького Мюнхена до України.

Прокурори просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту із правом застави у понад 300 млн грн. Тоді слідчі наголошували, що Крючков може покинути країну та переховуватися від слідства, однак суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту із обсягом застави всього у 7 млн грн, яку Крючков вніс та був випущений на волю з електронним браслетом.

З 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

За словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".

Додамо, що нещодавно прокурори Холодницького втретє відмовилися підписати підозри фігурантам згаданої справи "Крючкова-Суркісів".