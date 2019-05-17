Крючков повернувся до України - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Підозрюваний у провадженні НАБУ екс-очільник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков повернувся до України. Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Кривенка, Крючков вже повернувся до країни після того, як за сімейними обставинами виїжджав за кордон.
Нагадаємо, дозвіл на виїзд Крючкова до Німеччини терміном на 10 днів надали в САП напередодні.
Як писав УНН, НАБУ оголосило підозру Крючкову у розкраданні коштів державних обленерго. 15 квітня Крючкова екстрадували з німецького Мюнхена до України.
Прокурори просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту із правом застави у понад 300 млн грн. Тоді слідчі наголошували, що Крючков може покинути країну та переховуватися від слідства, однак суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту із обсягом застави всього у 7 млн грн, яку Крючков вніс та був випущений на волю з електронним браслетом.
З 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.
Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.
За словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".
Додамо, що нещодавно прокурори Холодницького втретє відмовилися підписати підозри фігурантам згаданої справи "Крючкова-Суркісів".