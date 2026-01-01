Крушение поезда в Мексике: число погибших возросло до 14 человек

В четверг в больнице скончалась женщина от травм, полученных при сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Мексики в минувшие выходные. Число погибших возросло до 14 человек. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В четверг скончалась женщина от травм, полученных при сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Мексики в минувшие выходные, в результате чего число погибших в аварии возросло до 14. - пишет издание.

Военно-морские силы Мексики, эксплуатирующие поезд, сообщили, что 73-летняя женщина проходила лечение в результате воскресного схода с рельсов межокеанского поезда, который соединяет штаты Оахака и Веракрус. Военно-морские силы не предоставили подробной информации о ее травмах и не сообщили, где она проходила лечение.

На борту поезда, который сошел с рельсов при прохождении поворота вблизи города Низанда в штате Оахака, находилось 250 человек. Более 100 человек получили травмы.

Напомним

В воскресенье, 28 декабря, в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд, перевозивший по меньшей мере 250 человек. Погибли 13 человек, 98 получили ранения, 36 из них получают медицинскую помощь.