1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Теги
Авторы
Крушение поезда в Мексике: число погибших возросло до 14 человек

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Женщина скончалась в больнице от травм, полученных при сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Мексики. Общее число погибших в аварии возросло до 14 человек.

Крушение поезда в Мексике: число погибших возросло до 14 человек

В четверг в больнице скончалась женщина от травм, полученных при сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Мексики в минувшие выходные. Число погибших возросло до 14 человек. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В четверг скончалась женщина от травм, полученных при сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Мексики в минувшие выходные, в результате чего число погибших в аварии возросло до 14.

- пишет издание.

Военно-морские силы Мексики, эксплуатирующие поезд, сообщили, что 73-летняя женщина проходила лечение в результате воскресного схода с рельсов межокеанского поезда, который соединяет штаты Оахака и Веракрус. Военно-морские силы не предоставили подробной информации о ее травмах и не сообщили, где она проходила лечение.

На борту поезда, который сошел с рельсов при прохождении поворота вблизи города Низанда в штате Оахака, находилось 250 человек. Более 100 человек получили травмы.

Напомним

В воскресенье, 28 декабря, в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд, перевозивший по меньшей мере 250 человек. Погибли 13 человек, 98 получили ранения, 36 из них получают медицинскую помощь.

Павел Башинский

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Ассошиэйтед Пресс
Мексика