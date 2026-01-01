Сходження поїзда з рейок у Мексиці: кількість загиблих зросла до 14 осіб

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 26664 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 33641 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 31588 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 30507 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 126087 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 127682 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 45970 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41450 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35890 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28976 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
75%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 31808 перегляди
П'яного "Санту" на Mercedes затримали у новорічну ніч біля РівногоVideo1 січня, 12:07 • 5080 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 20743 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила15:37 • 9426 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 10686 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 10862 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 32018 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 126074 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 74486 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 103581 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Австралія
Японія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 20923 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 30231 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 31309 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 74498 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 30828 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
YouTube
Золото

Сходження поїзда з рейок у Мексиці: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Жінка померла в лікарні від травм, отриманих під час сходження з рейок пасажирського поїзда на півдні Мексики. Загальна кількість загиблих в аварії зросла до 14 осіб.

Сходження поїзда з рейок у Мексиці: кількість загиблих зросла до 14 осіб

У четвер у лікарні померла жінка від травм, отриманих під час сходження з рейок пасажирського поїзда на півдні Мексики минулими вихідними. Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

У четвер померла жінка від травм, отриманих під час сходження з рейок пасажирського поїзда на півдні Мексики минулого вікенду, в результаті чого кількість загиблих в аварії зросла до 14

- пише видання.

Військово-морські сили Мексики, які експлуатують поїзд, повідомили, що 73-річна жінка отримувала лікування внаслідок недільного сходження з рейок міжокеанського поїзда, який з'єднує штати Оахака і Веракрус. Військово-морські сили не надали детальної інформації про її травми і не повідомили, де вона отримувала лікування.

На борту поїзда, який зійшов з рейок під час проходження повороту поблизу міста Нізанда в штаті Оахака, перебувало 250 осіб. Понад 100 осіб отримали травми.

Нагадаємо

У неділю, 28 грудня, у штаті Оахака на півдні Мексики зійшов з рейок потяг, що перевозив щонайменше 250 осіб. Загинули 13 людей, 98 отримали поранення, 36 з них отримують медичну допомогу.

Павло Башинський

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Ассошіейтед Прес
Мексика