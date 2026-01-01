Сходження поїзда з рейок у Мексиці: кількість загиблих зросла до 14 осіб

У четвер у лікарні померла жінка від травм, отриманих під час сходження з рейок пасажирського поїзда на півдні Мексики минулими вихідними. Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

У четвер померла жінка від травм, отриманих під час сходження з рейок пасажирського поїзда на півдні Мексики минулого вікенду, в результаті чого кількість загиблих в аварії зросла до 14 - пише видання.

Військово-морські сили Мексики, які експлуатують поїзд, повідомили, що 73-річна жінка отримувала лікування внаслідок недільного сходження з рейок міжокеанського поїзда, який з'єднує штати Оахака і Веракрус. Військово-морські сили не надали детальної інформації про її травми і не повідомили, де вона отримувала лікування.

На борту поїзда, який зійшов з рейок під час проходження повороту поблизу міста Нізанда в штаті Оахака, перебувало 250 осіб. Понад 100 осіб отримали травми.

Нагадаємо

У неділю, 28 грудня, у штаті Оахака на півдні Мексики зійшов з рейок потяг, що перевозив щонайменше 250 осіб. Загинули 13 людей, 98 отримали поранення, 36 з них отримують медичну допомогу.