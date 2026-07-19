$44.6251.16
ukenru
15:38 • 6590 просмотра
"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф
11:41 • 15214 просмотра
"Точно не финал": минобороны рф цинично сравнило удары по Украине с футболом
19 июля, 09:43 • 27104 просмотра
россияне уничтожили завод UKRTAC, который производил бронезащиту для ВСУ
Эксклюзив
19 июля, 09:12 • 24529 просмотра
Мир вступает в фазу больших перемен: астролог назвала самые напряженные дни недели 20–26 июля
19 июля, 08:55 • 21170 просмотра
Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 19 июля
19 июля, 08:04 • 19287 просмотра
СБС ночью поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота рф - "Мадьяр"
19 июля, 07:53 • 17004 просмотра
В Сумах из-за российской атаки 19 июля погиб мужчина - ОВА
19 июля, 05:48 • 15448 просмотра
Количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15 - ГСЧСPhoto
19 июля, 04:56 • 17872 просмотра
После ночной атаки БПЛА в Ставрополе одновременно горят три нефтебазы - OSINT-анализPhotoVideo
19 июля, 00:41 • 17876 просмотра
В третий раз за две недели дроны атаковали нефтебазу в ставропольском крае рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
0м/с
49%
744мм
Популярные новости
В больницах Киева остаются 9 пострадавших от атаки рф 19 июля - Кличко19 июля, 06:53 • 10766 просмотра
россияне сбросили 7 авиабомб на гражданскую инфраструктуру Сум, есть пострадавшие - ОВА19 июля, 07:10 • 4044 просмотра
В рф 20% работающих являются самозанятыми, добровольные взносы в соцфонд провалились - разведка19 июля, 08:21 • 9174 просмотра
В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка19 июля, 09:57 • 14704 просмотра
Количество пострадавших в Харькове из-за атаки рф возросло до 16 - ОВА19 июля, 10:11 • 6326 просмотра
публикации
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 70097 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 58213 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 62470 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 71613 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 77161 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Крым
Реклама
УНН Lite
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 35123 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 34791 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 36379 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 31630 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 49495 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Facebook

"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф

Киев • УНН

 • 6610 просмотра

The New Yorker прогнозирует, что война может перейти в этап массированных ударов по городам, как в ирано-иракском конфликте. Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а РФ продолжает атаковать украинские города.

"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф

Украину и россию может ожидать "кровавая война городов" по сценарию ирано-иракского конфликта 1980-х годов, если боевые действия на фронте и впредь останутся позиционными, а удары большой дальности будут только усиливаться. Об этом говорится в материале The New Yorker, передает УНН.

По оценке издания, война все больше разворачивается на двух фронтах. 

Первый проходит на Донбассе, где российские войска продолжают продвижение, в частности пытаясь захватить Константиновку. В то же время темпы наступления рф в 2026 году существенно замедлились. По данным Центра стратегических и международных исследований, российская армия несет более 30 тысяч потерь в месяц, продвигаясь на отдельных участках менее чем на 100 метров в день.

Вторым фронтом становится воздушное пространство над Украиной и россией. Украина в последние недели все активнее наносит удары по целям в стратегической глубине российской территории. Среди заявленных целей были нефтяной терминал в районе санкт-петербурга, центр спутниковой связи под москвой, предприятие в волгограде, связанное с производством компонентов для российской ракетной программы, а также крупные нефтеперерабатывающие заводы.

По данным Financial Times, с начала 2026 года Украина нанесла почти 200 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В результате дефицита топлива, по оценкам издания, пострадали около 50 млн жителей рф.

Параллельно Украина развивает системную кампанию по применению беспилотников против российской противовоздушной обороны, складов боеприпасов, логистических маршрутов и военной инфраструктуры. По словам аналитика Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, цель заключается в том, чтобы лишить российские силы мобильности и усложнить их снабжение.

В то же время россия продолжает массированные удары по украинским городам. В июне российские войска осуществляли атаки на Киев, Днепр, Харьков и другие населенные пункты. В начале июля в результате российских ударов по Киеву погибли десятки людей.

Эксперт отметил, что Украина имеет значительные проблемы с защитой от российских баллистических ракет. В частности, страна нуждается в дополнительных системах Patriot и ракетах-перехватчиках, которые в дефиците и требуют длительного производства.

"Если Украина окажется поздней осенью или зимой без соглашения о прекращении ударов, она столкнется с очень сложной ситуацией в своих городах", – сказал Кофман.

В материале также отмечается, что нынешний этап войны может напоминать так называемую "войну городов" во время ирано-иракской войны 1980-х годов. Тогда, не имея возможности достичь решающего результата на фронте, стороны наносили друг другу массированные ракетные и авиационные удары по населенным пунктам.

"Следующий раздел войны Украины и россии может стать кровавым повторением этого сценария", — отметил источник издания в российском оборонном ведомстве.

В то же время, по его словам, украинцы уже привыкли к масштабным атакам по городам, тогда как для российского населения подобный опыт относительно новый.

Напомним

Как сообщал УНН, Украина в последние месяцы усилила удары по военным и энергетическим объектам на территории россии, тогда как рф продолжает массированные атаки по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.

Александра Василенко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Митинги в Украине
Электроэнергия
Financial Times
Днепр (город)
MIM-104 Patriot
Украина
Константиновка
Киев
Харьков