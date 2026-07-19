"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф

Украину и россию может ожидать "кровавая война городов" по сценарию ирано-иракского конфликта 1980-х годов, если боевые действия на фронте и впредь останутся позиционными, а удары большой дальности будут только усиливаться. Об этом говорится в материале The New Yorker, передает УНН.

По оценке издания, война все больше разворачивается на двух фронтах.

Первый проходит на Донбассе, где российские войска продолжают продвижение, в частности пытаясь захватить Константиновку. В то же время темпы наступления рф в 2026 году существенно замедлились. По данным Центра стратегических и международных исследований, российская армия несет более 30 тысяч потерь в месяц, продвигаясь на отдельных участках менее чем на 100 метров в день.

Вторым фронтом становится воздушное пространство над Украиной и россией. Украина в последние недели все активнее наносит удары по целям в стратегической глубине российской территории. Среди заявленных целей были нефтяной терминал в районе санкт-петербурга, центр спутниковой связи под москвой, предприятие в волгограде, связанное с производством компонентов для российской ракетной программы, а также крупные нефтеперерабатывающие заводы.

По данным Financial Times, с начала 2026 года Украина нанесла почти 200 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В результате дефицита топлива, по оценкам издания, пострадали около 50 млн жителей рф.

Параллельно Украина развивает системную кампанию по применению беспилотников против российской противовоздушной обороны, складов боеприпасов, логистических маршрутов и военной инфраструктуры. По словам аналитика Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, цель заключается в том, чтобы лишить российские силы мобильности и усложнить их снабжение.

В то же время россия продолжает массированные удары по украинским городам. В июне российские войска осуществляли атаки на Киев, Днепр, Харьков и другие населенные пункты. В начале июля в результате российских ударов по Киеву погибли десятки людей.

Эксперт отметил, что Украина имеет значительные проблемы с защитой от российских баллистических ракет. В частности, страна нуждается в дополнительных системах Patriot и ракетах-перехватчиках, которые в дефиците и требуют длительного производства.

"Если Украина окажется поздней осенью или зимой без соглашения о прекращении ударов, она столкнется с очень сложной ситуацией в своих городах", – сказал Кофман.

В материале также отмечается, что нынешний этап войны может напоминать так называемую "войну городов" во время ирано-иракской войны 1980-х годов. Тогда, не имея возможности достичь решающего результата на фронте, стороны наносили друг другу массированные ракетные и авиационные удары по населенным пунктам.

"Следующий раздел войны Украины и россии может стать кровавым повторением этого сценария", — отметил источник издания в российском оборонном ведомстве.

В то же время, по его словам, украинцы уже привыкли к масштабным атакам по городам, тогда как для российского населения подобный опыт относительно новый.

Напомним

Как сообщал УНН, Украина в последние месяцы усилила удары по военным и энергетическим объектам на территории россии, тогда как рф продолжает массированные атаки по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.