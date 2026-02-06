Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связи с Джеффри Эпштейном
Киев • УНН
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась перед королем и обществом за свои контакты с Джеффри Эпштейном. Новые документы свидетельствуют о более длительном общении, чем заявлялось ранее, что вызвало возмущение в Норвегии.
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит выступила с официальным заявлением и принесла извинения королю и норвежскому обществу за свои контакты с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Поводом для заявления стали новые публикации и документы, из которых следует, что ее общение с Эпштейном было более продолжительным и тесным, чем сообщалось ранее.
Я хочу принести свои глубочайшие извинения за мою дружбу с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между мной и Эпштейном не соответствуют тому, кем я хочу быть
Ранее, когда информация о контактах стала публичной в 2019 году, Метте-Марит заявляла, что прекратила общение с финансистом еще в 2013 году. Однако новые материалы так называемых "файлов Эпштейна" свидетельствуют, что контакты продолжались и после этого.
Особое возмущение в Норвегии вызвала информация о том, что кронпринцесса лично посещала Эпштейна в 2013 году и встречалась с ним во время отдыха в присутствии своих детей.
Скандал нанес серьезный удар по репутации королевского дома, который и без того переживает сложный период. В столице страны сейчас идет судебный процесс над сыном кронпринцессы – его обвиняют в нескольких изнасилованиях.
Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC04.02.26, 16:44 • 4140 просмотров