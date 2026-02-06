$43.140.03
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Графики отключений электроэнергии
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связи с Джеффри Эпштейном

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась перед королем и обществом за свои контакты с Джеффри Эпштейном. Новые документы свидетельствуют о более длительном общении, чем заявлялось ранее, что вызвало возмущение в Норвегии.

Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связи с Джеффри Эпштейном

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит выступила с официальным заявлением и принесла извинения королю и норвежскому обществу за свои контакты с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Поводом для заявления стали новые публикации и документы, из которых следует, что ее общение с Эпштейном было более продолжительным и тесным, чем сообщалось ранее.

Я хочу принести свои глубочайшие извинения за мою дружбу с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между мной и Эпштейном не соответствуют тому, кем я хочу быть

- отметила кронпринцесса.

Ранее, когда информация о контактах стала публичной в 2019 году, Метте-Марит заявляла, что прекратила общение с финансистом еще в 2013 году. Однако новые материалы так называемых "файлов Эпштейна" свидетельствуют, что контакты продолжались и после этого.

Особое возмущение в Норвегии вызвала информация о том, что кронпринцесса лично посещала Эпштейна в 2013 году и встречалась с ним во время отдыха в присутствии своих детей.

Скандал нанес серьезный удар по репутации королевского дома, который и без того переживает сложный период. В столице страны сейчас идет судебный процесс над сыном кронпринцессы – его обвиняют в нескольких изнасилованиях.

Сын кронпринцессы Норвегии дал показания в суде по делу об изнасиловании – BBC04.02.26, 16:44 • 4140 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Бильд
Норвегия