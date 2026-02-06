Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв’язки з Джеффрі Епштейном

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 1394 перегляди
14:58 • 6392 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Ексклюзив
16:00 • 3726 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 6392 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 6736 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 10354 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 10060 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20757 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16758 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19514 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62268 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Популярнi новини
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва6 лютого, 07:45 • 8734 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 11197 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 16033 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 10090 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 17399 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
14:41 • 10353 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 17450 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
6 лютого, 11:00 • 20757 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 32535 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 15:05 • 62268 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19243 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22144 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31373 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34605 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 74306 перегляди
Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв’язки з Джеффрі Епштейном

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт вибачилася перед королем та суспільством за свої контакти з Джеффрі Епштейном. Нові документи свідчать про триваліше спілкування, ніж заявлялося раніше, що викликало обурення в Норвегії.

Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв’язки з Джеффрі Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт виступила з офіційною заявою та принесла вибачення королю й норвезькому суспільству за свої контакти з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Приводом для заяви стали нові публікації та документи, з яких випливає, що її спілкування з Епштейном було тривалішим і тіснішим, ніж повідомлялося раніше.

Я хочу принести свої найглибші вибачення за мою дружбу з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо вибачитися перед усіма, кого я розчарувала. Деякі повідомлення між мною та Епштейном не відповідають тому, ким я хочу бути

- зазначила кронпринцеса.

Раніше, коли інформація про контакти стала публічною у 2019 році, Метте-Маріт заявляла, що припинила спілкування з фінансистом ще у 2013 році. Однак нові матеріали так званих "файлів Епштейна" свідчать, що контакти тривали й після цього.

Особливе обурення в Норвегії викликала інформація про те, що кронпринцеса особисто відвідувала Епштейна у 2013 році та зустрічалася з ним під час відпочинку у присутності своїх дітей.

Скандал завдав серйозного удару по репутації королівського дому, який і без того переживає складний період. У столиці країни нині триває судовий процес над сином кронпринцеси – його обвинувачують у кількох зґвалтуваннях.

Син кронпринцеси Норвегії дав свідчення у суді у справі про зґвалтування – BBC04.02.26, 16:44 • 4070 переглядiв

Андрій Тимощенков

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Bild
Норвегія