Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв’язки з Джеффрі Епштейном
Київ • УНН
Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт вибачилася перед королем та суспільством за свої контакти з Джеффрі Епштейном. Нові документи свідчать про триваліше спілкування, ніж заявлялося раніше, що викликало обурення в Норвегії.
Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт виступила з офіційною заявою та принесла вибачення королю й норвезькому суспільству за свої контакти з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Приводом для заяви стали нові публікації та документи, з яких випливає, що її спілкування з Епштейном було тривалішим і тіснішим, ніж повідомлялося раніше.
Я хочу принести свої найглибші вибачення за мою дружбу з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо вибачитися перед усіма, кого я розчарувала. Деякі повідомлення між мною та Епштейном не відповідають тому, ким я хочу бути
Раніше, коли інформація про контакти стала публічною у 2019 році, Метте-Маріт заявляла, що припинила спілкування з фінансистом ще у 2013 році. Однак нові матеріали так званих "файлів Епштейна" свідчать, що контакти тривали й після цього.
Особливе обурення в Норвегії викликала інформація про те, що кронпринцеса особисто відвідувала Епштейна у 2013 році та зустрічалася з ним під час відпочинку у присутності своїх дітей.
Скандал завдав серйозного удару по репутації королівського дому, який і без того переживає складний період. У столиці країни нині триває судовий процес над сином кронпринцеси – його обвинувачують у кількох зґвалтуваннях.
